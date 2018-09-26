Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Sinan UÇAR/KELKİT, (Gümüşhane), () - GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kelkit ilçesi Bahçelievler Mahallesi, 17 Şubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.K. idaresindeki 61 EN 177 plakalı otomobil, Kelkit Asri Mezarlığı önünde ters yönde seyrettiği iddia edilen motosiklete çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Muhammet Akkan ve Ahmet Yavuz, takla atan otomobilin altında kalarak yaralandı. Olay yerine çağırılan ekiplerce Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammet Akkan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Yavuz ise ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaşamını yitiren Muhammet Akkan, ikindi vakti Kelkit Merkez Küçük Camisindeki cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.