Otomobille çarpışıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Halil İbrahim Ellik yönetimindeki 35 BKZ 08 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Mehmet Emin Sokulluoğlu yönetimindeki 14 EE 476 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra takla atarak devrildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Halil İbrahim Ellik yaralandı. Ellik, olay yerine sevk edilen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ellik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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