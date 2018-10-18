Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü İsmet Çakar (32) yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Atatürk ve İbrahim Sözen caddelerinin kesiştiği kavşakta meydan geldi. İsmet Çakar'ın kullandığı 07 LHD 12 plakalı motosiklet, Halil Durna yönetimindeki 07 B 3000 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletten düşen sürücü İsmet Çakar, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İsmet Çakar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İsmet Çakar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrolü olarak sağlandı.

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