Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yavuzselim Mahallesi kavşağında meydana geldi. G.Ç. yönetimindeki 27 GJ 737 plakalı otomobil, kavşağı dönmek istediği sırada 17 yaşındaki R.D yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü R.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Otomobil sürücüsününün ifadesine başvurulan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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