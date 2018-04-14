Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Elvan Karabulut(65), yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki Gözsüz Mahallesi yolu girişinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Erkan Altın (40), yönetimindeki 59 LB 019 plakalı otomobille önünde seyreden Elvan Karabulut'un kullandığı plakasız motosikleti sollayıp mahalleye dönmek istedi. İddiaya göre, otomobil sürücüsünün kontrolsüz şekilde dönüş yapması üzerine arkasından gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, kasksı bulunmayan sürücü Elvan Karabulut yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karabulut, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.