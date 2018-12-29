Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’ nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.T., ağır yaralandı.
Kaza, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan M.T., Eski Müsellim Caddesi'ne dönmeye çalışan M.K., yönetimindeki otomobille çarptı. Kazada yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü M.T., haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.T., gözaltına alınırken, M.K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.