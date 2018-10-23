Otomobiliyle takla atan sürücü öldü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da otomobiliyle takla atarak araziye uçan Nurettin Bayram, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası mevikisinde meydana geldi. Nurettin Bayram, kullandığı 03 VL 536 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkıp araziye uçtu. Takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü Nurettin Bayram, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Bayram'ı sıkıştığı yerden vatandaşlar ve diğer yoldan geçen sürücüler çıkardı. Olay yerine gelen 112 ekipleri Nurettin Bayram'a kalp mesajı yaptı ancak kurtaramadı. Nurettin Bayram'ın cenazesi morga konuldu.

