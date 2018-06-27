Otomobilinde kokain ile yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), ()- İZMİR'in Çeşme ilçesinde otomobilinde 12,85 gram kokain ile yakalanan O.K. (27), mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, ilçede uyuşturucuya yönelik çalışmalarını, yaz sezonunda yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, dün akşam Alaçatı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 27 ayrı şeffaf paket içerisinde toplam 12,85 gram kokain bulundu. Otomobil sürücüsü O.K.'nin üzerindeki aramada da uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan 7 bin 460 TL ve 20 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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