Otomobilin motoru yandı

Ayhan ACAR/KARABÜK,() - KARABÜK'te, motoru yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bartın-Karabük yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine gitmekte olan Hasan Ünal idaresindeki 74 BD 021 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobili yolun kenarına park ederek araçtan inen Hasan Ünal itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Safranbolu itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.