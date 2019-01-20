Otomobilin çarptığı yaşlı yaya, ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, bir alışveriş merkezine girişte meydana geldi. AVM alanına giriş yapan Cevdet Y. yönetimindeki 16 ADF 370 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan Alaybey A.'ya (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı adam, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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