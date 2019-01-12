ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde ilerleyen Gaffar Gürsoy (38) yönetimindeki 02 BE 625 motosiklete, Ali Can'ın kullandığı 33 NIE 05 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak yaralanan Gaffar Gürsoy, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kalydırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Gürsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Otomobilin çarptığı motosikletli yakalandıı
ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde ilerleyen Gaffar Gürsoy (38) yönetimindeki 02 BE 625 motosiklete, Ali Can'ın kullandığı...
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