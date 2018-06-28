Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), () - MALATYA'nın Darende ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletten yola savrulan Halil Abak (69), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Sandıkkaya Mahallesi Uluveren mevkisinde meydana geldi. Eyüp Özdemir yönetimindeki 44 EY 204 plakalı otomobil ile Halil Abak'ın kullandığı 46 VE 626 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Halil Abak, yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halil Abak'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü Eyüp Özdemir'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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