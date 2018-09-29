Otomobilin çarpıp bisikletli yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), ()- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Hürriyet Mahallesi'ndeki evine giden S.Y.'nin (17) kullandığı elektrikli bisiklete sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Elektrikli bisikletten yola savrulan S.Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine götürülen S.Y. tedavi altına alındı. Polis, otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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