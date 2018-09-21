Otomobilin bagajından esrar çıktı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bir araçta yapılan aramada 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gazipaşa'da jandarma ekipleri kontrol noktasında H.K.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, LPG tankının arkasına gizlenmiş vaziyette siyah poşet içerisinde yaklaşık 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma, ayrıca araçtaki E.K.'nin de üst aramasında 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, H.K. ve E.K.'yi gözaltına aldı.

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