Otomobilin arkasına kızakları bağlayıp, kaydılar

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN'un Ladik ilçesinde 7 kişi, hafif ticari bir araca bağladıkları iple kızakları çekerek kayması tehlikeli görüntüler oluşturdu.

Ladik ilçesi kent merkezi yağan yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Akdağ Kayak Merkezi ile tanınan Ladik sakinleri de, karla kaplı kent merkezindeki yolda kızaklarla kayak yaptı. İlçe sakinleri, caddede kar topu oynadı, kızaklarla da kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

TEHLİKELİ ANLAR

Öte yandan cep telefonu kamerasınca kayda alınan görüntüler de, eğlenceli anları ölümsüzleştirdi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, 7 kişinin hafif ticari bir aracın arkasına bağladıkları iple, üzerine bindikleri kızakları çekerek kayak yaptığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI