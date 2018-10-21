Otomobili çalmak isterken suçüstü yakalandı

ADIYAMAN'da, park halinde bulunan otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışan B.G. polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Sümerveler Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamazam Caddesi'nde park halindeki plakası açıklanmayan otomobilde bir kişiyi görünce durumundan şüphelendi. Ekipler, yaptıkları incelemede otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalıştığını belirledikleri S.G.'yi gözaltına aldı. B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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