Otomobile çarpan motosikletli kurye yaralandı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, Emre Tokay (25) yönetimindeki 16 VN 599 plakalı otomobile yandan çarpan 39 TG 651 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Sarıca (28) yaralandı.

Kaza, dün Horhor Caddesi ile Mektep Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Horhor Caddesi üzerinde seyir halinde olan kurye Mustafa Sarıca idaresindeki 39 TG 651 plakalı özel bir şirkete ait motosiklet, Mektep Caddesi Kavşağı'ndan dönüş yapmaya çalışan Emre Tokay idaresindeki 16 VN 599 plakalı otomobile yandan çarptı. Meydana gelen kazada motosikletten fırlayan kurye Sarıca yaralandı. Yaralı kurye olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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