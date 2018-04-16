Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda 685 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler, dün saat 23.00 sıralarında Saray Mahallesi Hal Kavşağı'nda Antalya plakalı otomobilde seyir halinde olan şüpheli M.G. T.'yi takibe aldı. Kısa süren takip sonucu araç, polis tarafından durdurulurken, içerisindeki M.G.T. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 685 gram esrar ele geçirilirdi. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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