Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN’in Mut İlçesi’ne bağlı Kemenli Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki otomobil yandı.

Yangın sabaha karşı E24 Mut Silifke karayolu Kemenli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet Bozyiğit yönetimindeki 33AZC02 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden yanmaya başladı. Aracı kullanan Ahmet Bozyiğit aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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