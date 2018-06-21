Otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı

Tuncay ERTAN/ERDEK ()-BALIKESİR'de, yağış nedeniyle kayganlaşan Erdek-Bandırma karayolunda devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Erdek´ten Bandırma´ya gitmekte olan Av. Samet Ercan yönetimindeki 10 AV 832 plakalı otomobil, Erdek-Bandırma karayolunda DSİ Göleti yakınlarında, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. Otomobil, zeytin bahçesine uçaörak ters döndü. Sürücü Av. Ercan, takla atarak ters dönen aracının içinden kendi çabalarıyla çıkmayı başardı. Ercan, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.