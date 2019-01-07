Otomobil, tankere çarptı: 1 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.  Kaza, saat 00.30 sıralarında Adana-Konya karayolu üzeri şeker fabrikası yakınında meydana geldi.   Ahmet Mıh'ın kullandığı 03...

Otomobil, tankere çarptı: 1 yaralı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 00.30 sıralarında Adana-Konya karayolu üzeri şeker fabrikası yakınında meydana geldi.   Ahmet Mıh'ın kullandığı 03 HN 224 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki  Yaşar Polatçı'ya ait  42 DLN 49 plakalı tankere arkadan çarptı.  Kazada otomobil sürücüsü Mıh, yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı,  
Soruşturma sürüyor. 

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