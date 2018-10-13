Otomobil taktör römorkuna çarptı: 1 ağır yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobil bir traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, D-140 Karayolu Akyazı ile Kuzuluk yolunda meydana geldi. Adapazarı istikametinden Kuzuluk yönüne giden Orhan Güneri idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak önünde seyreden Mustafa D. İdaresindeki mısır talaşı yüklü 54 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulup taklalar atan otomobilin parçalanıp hurdaya dönerken traktörün römorku ise devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Orhan G. ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulanansla Akyazı Devlet Hastanesine daha sonrada Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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