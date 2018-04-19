Otomobil takla attı: 5 kişi yaralandı

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU(Adana), () - ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan- Adana yolu Tırmıl mevkiinde meydana geldi. Osman Küçükgöçen, yönetimindeki 80 LP 688 aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen kazada, sürücü Osman Küçükgöçen'le birlikte araçtaki Mustafa Curabaz, Rabiya Göker, Hürü Göker ve Zübeyde Küçükgöçen yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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