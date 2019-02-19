Otomobil takla attı: 3 yaralı

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza, 21.00 sıralarında kent merkezindeki Şeyhşamil Mahallesi 80'inci Yıl Kavşağında meydana geldi. Muhammet K. (19) idaresindeki 06 LPR 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp sürüklendikten sonra takla atarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü Muhammet K. ile yanındakiler G.A. (19) ve S.K. (19) ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi acil servislerine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet K.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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