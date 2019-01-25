Otomobil takla attı: 3 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya),() - KONYA’nın Ereğli İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ereğli İlçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Ereğli istikametinden Karapınar yönüne seyir halinde olan Akif Gökmen idaresindeki 42 AG 754 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Akif Gökmen, araçta yolcu olarak bulunan Hatice Gökmen ve Ömer Demirkıran yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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