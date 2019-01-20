Otomobil takla attı: 2 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tali yoldan çıkan aracın çarptığı otomobilin takla atıp yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 19.30 sıralarında Gazipaşa Sanayi Kavşağı D400 karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Anamur yönüne giden Edip Deniz'in kullandığı 01 DTF 73 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden kavşağa giren sürücüsünün henüz belirlenemediği 07 UD 002 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil yol ortasında yan durdu. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Edip Deniz'in yara almadan atlattığı kazada araçta yolcu olarak bulunan 1'i kadın 2 kişi hafif yaralandı.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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