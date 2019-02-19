Otomobil takla attı: 2 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () – KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu nine ve torunu yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Kader G. idaresindeki 06 ZZ 400 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Kader G. ve babaannesi Nigar G. (73) yaralandı. Kader ve Nigar G., 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar buradan Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kader ve Nigar G.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı