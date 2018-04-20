Otomobil şarampole yuvarlandı:5 yaralı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),() - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 20 metreden şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük - Kastamonu yolu Çevrik köprü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Satı Atılgan yönetimindeki 57 HA 453 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Satı Atılgan, Recep Atılgan, Kenan Atılgan, Müjgan Atılgan ve Alaattin Sarısoy yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Karabük-Safranbolu yolundA meydana gelen bir başka trafik trafik kazasında ise sürücüsününün kotrolünden çıkan 78 AP 697 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada aydınlatma direği ikiye katlanırken, araçta ise hasar oluştu.