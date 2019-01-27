Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA'da kar yağışı nedeniyle otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Çetince köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Ayaz'ın kullandığı 35 AZ 8609 plakalı otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Ters dönen otomobilde Mustafa Ayaz ile adı öğrenilemeyen kadın yaralandı.

Araçtan çıkarılan yaralılar daha sonra ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Sürücünün Konya'nın Akşehir ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı ve sömestir tatili dolayısıyla Antalya'ya gittiği belirtildi.

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