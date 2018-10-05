Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –Bursa İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobil ağaçlık alana uçtu; 4 kişi yaralandı.

Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü İrfan K.(21) yönetimindeki 16 KY 673 plakalı otomobil, Ümitalan mevkiinde aynı yöne seyir halinde olan sürücü Bayram Ö. (27) yönetimindeki 16 EY 440 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 30 metre taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile yanında bulunan Halil İbrahim E.(22), Aslıhan K.(20) ve Selen O.(20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan sürücü ile yanında bulunan Halil İbrahim E.(22) Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Aslıhan K.(20) ve Selen O.(20) ise İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.