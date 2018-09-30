Otomobil otobüs durağına çarptı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki trafik levhasına ardından otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri araçta kimseyi bulamadı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İstanbul Caddesi yolu üzerindeki Kolçelik Kavşağı'nda meydana geldi. Otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce yolun sağ tarafındaki trafik levhasına, ardından takla atarak otobüs durağına çarptı. Kaza sonrası ters dönen otomobili görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Ekipler otomobil içerisinde kimseyi bulamadı. Polis ekipleri, araç sahibinin bulunması için çalışma başlatırken, otomobil çekici yardımıyla götürüldü. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin temizlik çalışması yapmasından sonra yol trafiğe açıldı.

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