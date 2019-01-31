Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

AKSARAY'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kardeş yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında  Aksaray -Adana karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Cuma Omaç (22) yönetimindeki plakasız motosiklet, kavşakta  Mustafa...

Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 yaralı
AKSARAY'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kardeş yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında  Aksaray -Adana karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Cuma Omaç (22) yönetimindeki plakasız motosiklet, kavşakta  Mustafa Gültekin (33) idaresindeki 41 R 9923 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Cuma Omaç  ile kardeşi Hakan Omaç (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hakan Omaç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 
 

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