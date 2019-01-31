Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

AKSARAY'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kardeş yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray -Adana karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Cuma Omaç (22) yönetimindeki plakasız motosiklet, kavşakta Mustafa Gültekin (33) idaresindeki 41 R 9923 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Cuma Omaç ile kardeşi Hakan Omaç (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hakan Omaç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



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