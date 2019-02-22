Otomobil, motosiklete çarptı: 1 yaralı

KARAMAN'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Abdullah Altuntaş (85) yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.50 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nde meydana geldi. Abdullah Altuntaş idaresindeki 70 FV 032 plakalı motosikleti ile Müfit Öğüten(61) yönetimindeki 33 N 9671 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi Abdullah Altuntaş, yerelendğ. Yaşlı adamın imdadına yoldan geçmekte olan bir sağlık memuru yetişti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Altuntaş, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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