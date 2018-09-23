Otomobil mıcırlı yolda takla attı: 3 yaralı

UŞAK'ta, yoldaki mıcır nedeniyle kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Uşak-Ulubey Karayolu'nun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Uşak'tan Ulubey yönüne giden Hasan Kara (38) kullandığı 64 DS 934 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yoldaki mıcır nedeniyle kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü Hasan Kara (38) ile yanındaki İsmail Gürkan Kara (17), Hazal Kara (7) yaralandı. Yaralılar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Feyzi DAVULCU / UŞAK,()

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