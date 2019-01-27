Otomobil markete girdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da, kontrolsüz kavşakta kontrolden çıkan otomobilin markete girdiği kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Döşemealtı ilçesinde Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Bir rent a car firmasına ait 07 VD 387 plakalı otomobilin sürücüsü, kontrolsüz kavşakta direksiyon hakimiyeti kaybedince araç Selahattin Yılmaz'a ait markete girdi. Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle işyerinde ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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