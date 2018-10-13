Otomobil kayalığa çarptı; 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),() - BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına girip kayalığa çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bursa-Ankara Karayolu üzerinde İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan 42 yaşındaki Zafer A. yönetimindeki 16 ARF 96 plakalı özel otomobil, Ümitalan rampasını çıktığı sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önce yolun sağındaki yağmur suyu kanalına ardından kayalığa çarparak durabildi. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.
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