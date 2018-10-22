Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 2 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Değirmendere Yüzbaşılar mevkiinde meydana geldi. Mutlu Çakmak idaresindeki 41 P 4463 plakalı öğrenci servis aracı, Şevkiye Uğur idaresindeki 34 HE 3229 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Servisteki öğrenciler yara almazken, servis görevlisi Tülay Gündoğdu ile otomobil sürücüsü Şevkiye Uğur hafif yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Servis içindeki öğrenciler ise kaza sonrasında hemen başka bir servis aracı ile okullarına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.