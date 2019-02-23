Otomobil ile motosiklet çarpıştı:2 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Altınüzüm Mahallesi yakınlarında Tansu S. yönetimindeki 34 BES 595 plakalı otomobil ile Ali G.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile yanında bulunan Mustafa A. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün ifadesine başvurulan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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