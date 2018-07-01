Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Mahallesi Hikmet Uğraş Caddesi üzerindeki su terfi merkezi önünde meydana geldi. Hikmet Uğraş Caddesi üzerinden İstanbul otobanı yönüne giden Orhan Erçin yönetimindeki 34 HY 9230 plakalı minibüs, Kuşbahçe istikametinden otobana dönen Mustafa Yeniçeri idaresindeki 34 KZ 0211 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler Erçin ve Yeniçeri ile otomobilde bulunan Mehmet Mutlu ve Makbule Tuna yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.