Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Nesrin Gülşah yönetimindeki 09 ABF 96 plakalı otomobil ile Ömer Ekim yönetimindeki 09 ZC 132 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli karayolu Kızıldere Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Nesrin Gülşah, kamyonet sürücüsü Ömer Ekim (67), araçlarda yolcu olarak bulunan Birsen Ekim (16), Dudu Gizem Şen (13) ve Birsel Ekim (59) yaralandı. Yaralılardan Nisrin Gülşah, Denizli Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan kamyonet sürücüsü Ömer Ekim ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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