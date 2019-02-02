Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı 

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnegöl- Bursa yolunun Akhisar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Recep Demir (31) yönetimindeki 16 ZU 626 plakalı otomobil, sol şeride geçeceği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç aynı istikamette seyir halinde olan Zeynep Şeker yönetimindeki 34 AF 2615 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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