Otomobil hırsızları tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobili çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli silah ve mühimmatlarının yanı sıra otomobile ait lastik ve jantlar da ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şelale Mahallesi'nde park halindeyken çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda çalıntı otomobil Çeltikçi Mahallesi'nde üzerine sahte plaka takılmış halde bulundu. İncelemeyi derinleştiren ekipler olayla ilgili E.Y. ve A.S.'yi gözaltına aldı. E.Y.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet 12 kalibre fişek ve kelepçe, A.S.'nin evinde yapılan aramada ise kurusıkı tabanca, 4 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi, 2 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, çalınan araca ait ilk yardım çantası ve sigorta poliçesi ele geçirildi.

E.Y. ve A.S.'nin bir lastik bayisine sattıkları tespit edilen otomobile ait 4 lastik ve 4 jant geri alındı. İş yeri sahibi İ.A. hakkında ise 'Suç eşyasının satın alınması' suçundan adli tahkikat başlatıldı.

A.S.nin UYAP sorgusu neticesinde Manavgat 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma' suçlarından arandığı tespit edildi. Araca ait 4 lastik ve 4 jant, ilk yardım çantası ve sigorta poliçesi sahibine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve A.S. tutuklandı.

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