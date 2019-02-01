Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da Halil A.'nın kullandığı otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 105. Cadde'de meydana geldi. Halil A. yönetimindeki 32 PD 940 plakalı otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki Halil A. ile yanındaki Burak Y. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan Burak Y. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor. Kaza sonucu, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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