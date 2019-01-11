Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, sürücü Kemal K. yaralandı.

Kaza, Şahinler Mahallesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Kahvehane işletmecisi Kemal K., iş yerini açtıktan sonra 07 AAG 005 plakalı otomobiliyle evine dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 15 metrelik uçurumdan takla atarak dereye uçtu. Ters dönerek duran araçtaki sürücü Kemal K., çeşitli yerlerinden yaralandı. Hurdaya dönen otomobilden kendi çabasıyla çıkan Kemal K.'yi fark eden diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Kemal K., sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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