Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.
Manavgat'a bağlı Çolaklı Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında Gökhan B.'nin kullandığı 07 EZZ 08 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Kazada araçta bulunan Hasan Vural ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hasan Vural hastaneye götürüldü.
Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Gökhan B.'nin 0.05 promil alkollü olduğunu belirledi.
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