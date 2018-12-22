Otomobil, demir bariyere çarptı: 2 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin duble yolu ayıran demir bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Keşan-Gelibolu Karayolu 15'inci kilometrede meydana geldi. Keşan'dan, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi yönüne giden Zeynel Bayramoğlu (61) yönetimindeki 16 GJ 046 plakalı otomobil, yolun 15'inci kilometresinde sürücüsünü bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duble yolu ayıran demir bariyere çarptı. Kazada, sürücü Zeynel Bayramoğlu ve araçta bulunan Cemile Bayramoğlu (68) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın, kazayla ilgili soruşturması sürüyor.