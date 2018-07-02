Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Ordu'dan Sakarya'ya gitmekte olan Hasan İ. idaresindeki 54 PB 233 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü Hasan İ., Hüseyin İ., Nerime İ. ve Naime İ. yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.