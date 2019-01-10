Otomobil bariyere saplandı, sürücü yaralandı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,() - ANTALYA'da sürücü Bilgin Köse, kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere saplandığı kazada, hafif yaralandı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda dün gece meydana geldi. Korkuteli ilçesindeki işyerinden çıkan Bilgin Köse, 07 AAK 960 plakalı otomobiliyle Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı'na geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir bariyer, otomobilin motor kısmından girerek sol ön kapı kısmından dışarı çıktı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Köse'nin hafif yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri, Köse'ye olay yerinde ambulansta müdahale etti. Ekiplerin incelemesinden sonra araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Çevredekiler, kazanın olduğu noktada yolun bir anda daraldığını, sık sık benzer kazaların yaşandığını söyledi.

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