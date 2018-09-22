Otomobil aniden yola çıkan ineğe çarptı: 4 yaralı

Halit YILMAZ SORGUN,(Yozgat) ()-YOZGAT'ın Sorgun İlçesi'nde aniden yola çıkan ineğe otomobil çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza dün gece saatlerinde Sorgun’a bağlı Doğanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Cemil Akkulak (32) yönetimindeki 06 AGE 841 plakalı otomobil Çekerek ilçesinden Sorgun istikametine seyir halindeyken aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada sürücü Cemil Akkulak ile birlikte otomobil içerisinde bulunan Ali Öztürk (27), Oğuzhan Kartal (27) ve Bangladeş Uyruklu Mehedi İmran Hasan (28) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ambulansı tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobilin çarptığı inek telef oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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