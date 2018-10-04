Otomasyonla yüzde 30 enerji tasarrufu

ANTALYA, () - MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanvekili Doç. Dr. İbrahim Atmaca, ATSO Antalya 4.0 Projesi kapsamında yapılan Akıllı Kent 4.0 Çalıştayı'nda 'binalarda enerji kullanımı' konulu sunum yaptı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Akıllı Kent 4.0 Çalıştayı düzenlendi. Günümüzde PLC ve yazılım süreçlerinin iyileşmesiyle birçok üst düzey güncel kontrol stratejisinin derinlemesine tartışıldığı oturumda, binaların yalıtımı ve enerji verimli ısı pompası sistemlerinin kullanılabilirliği de ele alınan konular arasında yer aldı.

Akıllı binaya yönelik tasarruflu sistemlerin Avrupa Birliği üye ülkelerde kullanımının da tartışıldığı çalıştayda, MMO Antalya Şube Başkanvekili Doç. Dr. İbrahim Atmaca, Türkiye'deki mevzuat hakkında da bilgiler verdi.

MMO Antalya Şube Başkanvekili Doç. Dr. İbrahim Atmaca, akıllı binalardaki otomasyon sistemlerinin derinlemesine incelendiği çalışmada konut, ticaret ve hizmet kısımlarından oluşan bina sektöründe tüketilen enerjinin ülkenin toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 32'sine tekabül ettiğini vurguladı. Doç. Dr. Atmaca, otomasyona dayalı enerji verimliliği süreçleri ile yüzde 30 tasarruf potansiyelinin var olduğunu belirtti.

Antalya özelinde AVM ve turizm tesisleri gibi ticari bina sektöründe akıllı bina otomasyon sistemlerinin kullanılıyor olmasının avantaj olduğunu dile getiren İbrahim Atmaca, akıllı bina otomasyon sistemlerinin kullanıldığı ticari binalarda en büyük eksikliğin, sistemlerden alınan verilerin analiz ve takibini yapan yetişmiş ve ehil meslek uzmanlarının istihdam edilmeyişi olduğunu özellikle vurguladı.

Doç. Dr. İbrahim Atmaca, sunumunda şu ifadelere yer verdi:

"Antalya olarak endüstriyel bina sektörünü iyi tanıyor olmamız, hava, su, toprak gibi enerji kaynaklarımızın varlığı ve otomasyon üzerine yetkin mühendislerimizin bulunması akıllı bina enerji otomasyon süreçlerine geçişte güçlü yönlerimiz. Zayıf yönümüz ise akıllı bina enerji otomasyon sistemleri bulunan işletmelerde yetkin teknik personellerin istihdam edilmemesi. Diğer yandan ülkemizde binalarda enerji performansı yönetmeliğinin var olması akıllı binalar için bir fırsat ancak otomasyon teknolojisinde dışa bağımlılığımız ise önemli bir tehdit."